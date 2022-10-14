أجواء باردة مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

يتأثر الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، بجبهة هوائية باردة نسبيًا مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الأجواء خريفية اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا، بداية بمناطق الشمال الغربي وتشمل باقي المناطق تدريجيا من مساء هذا اليوم، نتيجة تأثير جبهة هوائية باردة نسبياً وتحول الرياح الى شمالية غربية.

وذكر أن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا خاصة المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية.

والرياح في شمال غرب البلاد شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما في الشمال الشرقي جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

وفي الجنوب الغربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. بينما تكون بالجنوب الشرقي شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.