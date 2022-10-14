ويبة: تأخر الدراسة أسبوعين لن يؤثر على العملية التعليمية

رجح مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كمال ويبة تأخر الدراسة لمدة أسبوعين، رغم تأجيلها منذ سبتمبر الماضي.

وتحدث ويبة في تصريحات صحفية عن آخر مستجدات وصول شحنات الكتاب المدرسي وتأثيره على سير العملية التعليمية، قائلا: بدأنا نشعر بالارتياح فبعد وجوده بنسبة 40%، تم توزيع الكتاب على المناطق النائية ووصلت على سبيل المثال في سبها إلى 90%،

لدينا 56 مخزنا تابعا لمركز البحوث العلمية والمناهج التربوية على مستوى ليبيا تم توزيع الكتاب عليها، وبالأمس دخلت شركتان، وسيتم تصنيف الكتب وخلال أيام سيبدأ توزيعها، وغدا إن شاء الله ستدخل شركة أخرى كبيرة فيها 13 عنوانا وهو رقم ليس بالبسيط، ويوم 15 و17 و28 أكتوبر ستدخل شركات أخرى،

هذا موعد جيد لذلك نشعر بالارتياح وإن كان في تأخير في العام الدراسي سيكون تأخيرا نسبيا، لن يتجاوز 10 أيام، أو أسبوعين، هذا لن يؤثر على العملية التعليمية، ولن يؤثر على التحصيل العلمي، لهذه السنة، ونحن في الحقيقة، نشعر بالارتياح، ونؤكد بأن الكتاب المدرسي بدأ في الوصول والتعليمت صدرت للمخازن بتسليم الكتاب إلى المدارس