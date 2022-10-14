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بشر: عجز في توفر “المعلمين” ببلدية سوق الجمعة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد مراقب تعليم سوق الجمعة رشاد بشر أن لم يصل من الكتب المدرسية سوى 12% منها، وهي نسبة قليلة جداً.

وأضاف بشر في تصريحاتٍ صحفية أن يتم العمل على تفعيل الملاك الوظيفي بالمدارس، وفتح تعاقدات وتعيينات جديدة، متبعًاسنستكمل الخميس خطة التعليم الاستدراكي التي بدأناها منذ 3 أسابيع“.

وأشار مراقب تعليم سوق الجمعة أنه يوجد عجز في معلمي مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، مؤكدًا أنه تم استكمال صيانة دورات المياه لعدد كثير من مدارس البلدية.

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#الكتب المدرسية رشاد بشر سوق الجمعة ليبيا

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الوطن الليبية

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