بشر: عجز في توفر “المعلمين” ببلدية سوق الجمعة

الوطن|رصد

أكد مراقب تعليم سوق الجمعة رشاد بشر أن لم يصل من الكتب المدرسية سوى 12% منها، وهي نسبة قليلة جداً.

وأضاف بشر في تصريحاتٍ صحفية أن يتم العمل على تفعيل الملاك الوظيفي بالمدارس، وفتح تعاقدات وتعيينات جديدة، متبعًا “سنستكمل الخميس خطة التعليم الاستدراكي التي بدأناها منذ 3 أسابيع“.

وأشار مراقب تعليم سوق الجمعة أنه يوجد عجز في معلمي مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، مؤكدًا أنه تم استكمال صيانة دورات المياه لعدد كثير من مدارس البلدية.