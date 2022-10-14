بشر: عجز في توفر “المعلمين” ببلدية سوق الجمعة

الوطن|رصد
أكد مراقب تعليم سوق الجمعة رشاد بشر أن لم يصل من الكتب المدرسية سوى 12% منها، وهي نسبة قليلة جداً.
وأضاف بشر في تصريحاتٍ صحفية أن يتم العمل على تفعيل الملاك الوظيفي بالمدارس، وفتح تعاقدات وتعيينات جديدة، متبعًا “سنستكمل الخميس خطة التعليم الاستدراكي التي بدأناها منذ 3 أسابيع“.
وأشار مراقب تعليم سوق الجمعة أنه يوجد عجز في معلمي مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، مؤكدًا أنه تم استكمال صيانة دورات المياه لعدد كثير من مدارس البلدية.
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