دردور: التحالف مع تركيا انتصار لليبيين

عبّر فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، عن إعجابه بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التنقيب عن الغاز في المياه الليبية.

وتحت عنوان “من يمسك بيده حجرة يرميها!”، كتب درور تدوينة عبر “فيسبوك”، قال فيها إن “التحالف ليبي تركي والفائدة مشتركة، والانتصار لليبيين، باستثناء أتباع السيسي المهزومين عسكريا وسياسيا، وينشطون فقط على الفيس بوك” بحسب زعمه.

وادعى أن “الدليل تم توقيع الاتفاق عام 2019 ولم يؤثر صراخ السيسي، وقد ذهب عقيلة صالح إلى تركيا لمباركة الاتفاقية مقابل السماح له بمقابلة أردوغان الحاصل على جائزة القذافي لحقوق الإنسان، وتم توقيع اتفاق آخر عام 2022 على التنقيب في المياه التي تحصلت عليها ليبيا، والذي لا يعجبه من الليبيين عليه التمسك بجلباب السيسي حتى يتمزق” على حد تعبيره.

ونقل دردور “التصريح الآتي لأردوغان: (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات لبلومبيرغ الأمريكية: سنبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة الوحدة الوطنية، ونرفض انتقادات الاتحاد الأوروبي، وأنشأنا منطقة جديدة للتعاون في اكتشاف واستخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لليبيا، وبُني اتفاقنا مع حكومة الوحدة على اتفاق عام 2019 الذي أبرمناه مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ولأهمية اتفاقية الهيدروكربون التي وقعناها مع ليبيا، بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة خط أنابيب الغاز عبر الأناضول)” وفق قوله.