مرور جبهة هوائية باردة على ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة اليوم الجمعة على بعض المناطق بسبب تأثر الطقس بجبهة هوائية باردة نسبيًا.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء اليوم الجمعة خريفية مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق ليبيا.

وأشار إلى أن الانخفاض يكون بداية بمناطق الشمال الغربي ويشمل باقي المناطق تدريجيا من مساء هذا اليوم، نتيجة تأثير جبهة هوائية باردة نسبيًا وتحول الرياح الى شمالية غربية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا خاصة المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأوضح أن الفرصة تكون أفضل يوم الغد على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية.