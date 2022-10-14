سداد الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين بالساحة البريطانية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الملحقية الأكاديمية في لندن تسديد كافة الرسوم الدراسية للجامعات بالمملكة المتحدة للعام الدراسي 2021/2022 للطلبة الليبيين الدارسين بالساحة البريطانية.

وأكدت الملحقية، في بيان، وصول جميع الرسوم الدراسية لحساب الجامعات يوم أمس الخميس، مطالبة جميع الطلبـة الذين يواجهون مشاكل مع الجامعات في هذا الشأن سرعة الاتصال بمشرفيهم الملحقية الأكاديمية.

كما أكدت الأكاديمية تحويل المنح الدراسية للمصرف التجاري العربي البريطاني ليتم إحالتها لمستحقيها.

ولم تذكر الملحقية قيمة المبالغ التي تم تحويلها للجامعات البريطانية، كما لم تذكر أي تفاصيل حول قيمة المنح الدراسية وعدد الطلبة الذين تمت تحويلها إليهم.