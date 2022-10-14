قطر تجدد دعمها للمسار السياسي الليبي

جدد سفير قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري، تأكيد قطر على دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء السفير القطري مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زنينغا، أمس الخميس، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائي بين قطر والأمم المتحدة، وآخر المستجدات في ليبيا، وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

– المنقوش تبحث مع زينينغا ترتيبات اجتماعات باتيلي فور وصوله إلى ليبيا

– خلال لقائها النويري.. نائبة رئيس «الشورى القطري» تدعو إلى إنشاء مجموعة برلمانية مع «النواب»

وأكد السفير القطري مساندة ودعم قطر الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا.