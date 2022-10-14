المصراتي: خروج جامعة طرابلس من التصنيف الدولي للجامعات “خيبة وعار”

الوطن|رصد

وصف الإعلامي الليبي، محمود المصراتي، خروج جامعة طرابلس من التصنيف الدولي للجامعات بـ”الخيبة و العار”، مشيرًا إلى انحدار مستوى جامعة بنغازي في التصنيف إلى ترتيب يقع تحت ترتيب الصومال.

وقال المصراتي، في منشور على صفحته بفيسبوك: “في مؤشر دولي لتصنيف الجامعات الذي كان اسم ليبيا يرد فيه بثلاثة جامعات على الأقل ، ها هي جامعة طرابلس قد خرجت هذا العام من التصنيف فيما انحذرت جامعة بنغازي الى الحضيض تحت ترتيب الصومال”، وأضاف: “كل هذا في حكومة أنفقت وزارة تعليمها العالي 1.5 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار في 9 أشهر و هذا هو نتاجها.. العار و لا شيء غير العار”