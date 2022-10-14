افتتاح معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022 تزامنا مع ذكرى المواجهة الشعبية للإرهاب

أخبار ليبيا 24

يفتتح يوم غدٍ السبت معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022 في دورته الأولى بمشاركة 13 دولة عربية، والذي سيتواصل حتى يوم 23 أكتوبر الجاري.

ويشارك في المعرض، الذي يقام وسط ساحة فنديق تيبستي، 244 دار نشر ومكتبة منها 138 دار نشر تشارك بجناح مباشر و106 تشارك من خلال توكيلات لدور نشر أخرى.

واختير أن يكون الافتتاح يوم 15 أكتوبر تزامنًا مع الذكرى السنوية لانطلاق المواجهة الشعبية ضد الجماعات الإرهابية داخل أحياء بنغازي سنة 2014.

ذكرى انتفاضة بنغازي ضد الإرهاب

وقال مدير عام المعرض، علي بن جابر، في مؤتمر صحفي الخميس، إن اختيار يوم الافتتاح “يأتي تزامنًا مع ذكرى دعوة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، لشباب أحياء المناطق في بنغازي لمواجهة الإرهابيين، وفيه انطلقت المواجهة الشعبية”.

والدول المشاركة في المعرض، هي: “سوريا لبنان الأردن ومصر الإمارات والكويت وجنوب السودان وعُمان وتونس والجزائر السعودية وليبيا والسودان، إضافة إلى دار عربية من السويد”.

وذكر بن جابر، أن المعرض سيحتوي على ما يقارب 132 ألف عنوان تشمل كل صنوف المعرفة، لافتًا إلى أنه سيشهد توقيع اتفاقيات لتوزيع الكتب ما بين دور النشر المشاركة.