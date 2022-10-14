الجعيدي: راديو دار الإفتاء نافذة جديدة لنفع المسلمين

وصف عبد الله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، راديو دار الإفتاء بـ”النافذة الجديدة” التي تنفع جميع المسلمين، مشيدا بدور مشايخ الدار في إنشائها.

وقال الجعيدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بارك الله في جهود مشايخنا في دار الإفتاء.. نافذة جديدة لنفع المسلمين”، على حد قوله.

وجاء تعليق الجعيدي، على مشاركة منشور لأحد المشايخ التابعين للصادق الغرياني يدعى “عبدالرحمن قدوح” احتفى بالإذاعة الجديدة، قائلا:” اغتنموا راديو دار الإفتاء ببرامجه المتنوعة”.