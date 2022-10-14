اتفاق على جدولة الدين المستحق لليبيا على نيكاراغوا

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، الاتفاق على توقيع نسخة تعديلية لاتفاق جدولة الدين المستحق لصالح ليبيا على جمهورية نيكاراغوا؛ تكفل استرجاع باقي الدين بشكل منتظم على أقساط نصف سنوية متساوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد جمع وزير المالية، خالد المبروك، مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في نيكاراغوا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022، المنعقدة في واشنطن، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

تسوية تلزم الجبل الأسود بسداد 4 ملايين دولار لليبيا قبل نهاية العام

وسبق أن توصلت وزارة المالية إلى اتفاق مع نظيرتها في جمهورية الجبل الأسود بشأن تسوية رصيد قرض مستحق لليبيا بقيمة أربعة ملايين مليون دولار يقضي بدفع المبلغ قبل نهاية العام 2022.

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وتوصل الطرفان إلى الاتفاق خلال اجتماع عقده وزير المالية، خالد المبروك، والوفد المرافق له في واشنطن، الخميس، مع وزير المالية بجمهورية الجبل الأسود والذي جرى على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

مشاركة ليبيا في اجتماع البنك وصندوق النقد الدوليين

ويشارك المبروك، إلى جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماعات الخريف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 التي بدأت منتصف الأسبوع الجاري بالعاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة قادة المالية والتخطيط على مستوى العالم.

وأجرى المبروك والكبير خلال مشاركتهما في هذه الاجتماعات سلسلة من اللقاءات مع نظرائهم في عدد من الدول ومسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين لبحث علاقات التعاون المشترك بين الطرفين ودعم عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا.

اجتماع المبروك عن بعد مع وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي في نيكاراغوا، 13 أكتوبر 2022. (وزارة المالية)

اجتماع المبروك عن بعد مع وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي في نيكاراغوا، 13 أكتوبر 2022. (وزارة المالية)