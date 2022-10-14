“عمّال ليبيا”: نرفض التدخل في شؤون النقابات التابعة للمكتب التنفيذي للاتحاد

الوطن|رصد

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمّال ليبيا بيانًا حول التدخل في شؤون النقابات العامة التابعة للمكتب التنفيذي للاتحاد.

وأكد البيان رفض الاتحاد العام لعمّال ليبيا تدخل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في شؤون النقابات، مؤكدًا على شرعية النقابة العامة للنقل الجوي وهي إحدى مكونات الاتحاد.

وأضاف بيان “عمّال ليبيا”، استغراب التدخل الغير مبرر في اختصاصات المكتب التنفيذي للاتحاد في الوقت الذي لم يتم فيه اعتماد قانون النقابات من قبل مجلس النواب.