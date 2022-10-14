خبراء ليبيون يتدارسون انعكاسات التجارة الحرة على الاقتصاد الوطني

اختتم مكتب شمال أفريقيا التّابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، ورشة لتنمية القدرات استمرت أربعة أيام حول موضوع ليبيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وتواجه ليبيا أزمات متعددة، أهمها كورونا والنزاع الداخلي وتزايد موجات الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ورغم أن بنك التنمية الأفريقي يتوقّع أن ينمو الاقتصاد الليبي بنسبة 3.5% في 2022 و4.3 % في 2023، إلاّ أن هذه التوقعات قصيرة الأجل رهينة بمدى الاستقرار السياسي وتحسّن الأوضاع الأمنية وعدم انقطاع إنتاج النفط، حسب تصريح مديرة مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، سوزانا بريكسيوفا شويدروفسكي.

وأضافت أن: “تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والحد من تقلبات النمو مع توفير فُرص العمل هو التحدي الرئيسي للبلاد، وبأن هذه الورشة الجديدة لبناء القدرات هي فرصة لمناقشة سُبُل تنويع الاقتصاد الليبي ووضعه على سكة نمو تكون أكثر توازناً، وكذا دراسة كيفية تغيير الاتجاه نحو الطاقات المتجددة مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تغير المناخ”.

عُقدت هذه الورشة بناء على طلب وزارة التجارة الليبية، وهي واحدة من بين دورتين تدريبيتين تهدفان إلى تعزيز فهم أصحاب المصلحة الليبيين للاتفاقية، وكذا تحديد الفُرص والتحديات التي تواجه ليبيا، ورسم الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية، حتى يكون لبلدهم صوت مسموع في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

واستهدفت الدّورة التدريبية مسؤولين من وزارات التجارة والاقتصاد والمالية والتخطيط والعدل والنقل وغيرها من الإدارات العامة مثل الجمارك وممثلين عن القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية الليبية.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي وُقعت اتفاقية إنشائها في كيغالي، برواندا في 2018، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، وهي تهدف إلى إنشاء سوق وحيد على مستوى القارة بناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 3.4 تريليون دولار أمريكي، و1.2 مليار مستهلك.

كما تسعى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية وجعل القوانين التجارية بين البلدان الأعضاء أكثر تجانُسا لتقليل تكاليف المُعاملات وتسريع وزيادة تدفُق السلع والخدمات بين البلدان الأفريقية وبالتّالي تعزيز التكامل الإقليمي.

وحسب الخبير الاقتصادي في مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، لوبويا باشالا، فإن ليبيا ورغم امتلاكها لأحد أعلى الانتاجات المحلية الإجمالية في أفريقيا بفضل احتياطياتها الهائلة من الهيدروكربونات، إلا أن اقتصادها ما يزال يعتمد بشكل أساسي على الصادرات منها، مما يجعله عُرضة لتقلّبات أسعار النفط.

ويمكن أن تسمح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لليبيا بالاستفادة القصوى من احتياطياتها الهيدروكربونية الحالية مع تنويع اقتصادها وشركائها التجاريين، وبالتالي توفير المزيد من فُرص العمل لشبابها، وتحسين قدرة اقتصادها على الصمود واستدامته. وللقيام بذلك، ستحتاج ليبيا إلى صياغة استراتيجية وطنية مُحكمة تمكنها من تعزيز وتنويع الصادرات الوطنية، والاستفادة من مجموعة واسعة من الواردات مع حماية القطاعات الاستراتيجية.