تحذير من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مساء اليوم.

– الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.25 مترا.

– البحر قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.

– الرؤية جيدة.