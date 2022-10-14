عقيلة يلتقي نورلاند ومساعد وزير الخارجية الأمريكية في القاهرة

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التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة اليوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى #ليبيا نورلاند: “ناقشت أنا ومساعدة وزير الخارجية ليف في اجتماعنا بالقاهرة اليوم مع رئيس مجلس النواب صالح القاعدة الدستورية للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط.” pic.twitter.com/EFbjrWIlpx — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) October 14, 2022

وقال نورلاند، عبر تغريدة للسفارة الأمريكية: “ناقشت أنا ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأساس الدستوري للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط في اجتماعنا في القاهرة اليوم”.