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عقيلة يلتقي نورلاند ومساعد وزير الخارجية الأمريكية في القاهرة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة اليوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف.

وقال نورلاند، عبر تغريدة للسفارة الأمريكية: “ناقشت أنا ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأساس الدستوري للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط في اجتماعنا في القاهرة اليوم”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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