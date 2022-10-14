شكشك في اجتماع بجيبوتي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

استأنف المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي اجتماعاته لليوم الثالث على التوالي بجمهورية جيبوتي، أمس الخميس.

وذكر ديوان المحاسبة في بيان، أن الاجتماع استعرض المناشط الفنية ومناقشة خطة العمل، وميزانية المنظمة للعام 2023م، ودليل الإجراءات لاجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

وأضاف البيان: “ترأس رئيس الديوان خالد شكشك بصفته النائب الثاني الاجتماع الثاني المخصص لاستعراض مشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأفروساي في الدورة الرابعة والعشرين للأنكوساي بالبرازيل، المزمع عقده في نوفمبر 2022، بالإضافة إلى مناقشة أهداف مؤتمر عموم أفريقيا حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والنتائج المتوقعة، مؤكداً على أهمية الحدث وضرورة المشاركة على نطاق واسع من قِبل الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، بالاضافة إلى إعلانه موعد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي الذي تقرر عقده بدولة ليبيا في أكتوبر 2023م”.

ووفق البيان، التقى شكشك على هامش الاجتماعات برئيس محكمة الحسابات بجمهورية جيبوتي ورئيس مجلس المحاسبة الجزائري، ورئيس جهاز المحاسبات بجمهورية مصر، تناول خلالها العديد من الموضوعات حول سبل التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في نطاق منظمة الأفروساي.

وفي الختام التقى رؤساء الأجهزة الرقابية المشاركين دولةَ رئيس وزراء جمهورية جيبوتي بدعوة منه، شاكراً مشاركتهم ودورهم في نجاح المؤتمر، مثمناً مساعيهم الحثيثة للرقي بالعمل الرقابي والمحاسبي في القارة الأفريقية.