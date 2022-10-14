عبد القيوم عن إقصاء “شباب بنغازي”: ما هذا الاستخفاف.. ما هذه البلطجة؟

وتساءل الصحفي عن مدى رضا شباب طرابلس بـ”هذا التزوير وكيف يقبلون اقصاء زملائهم في بنغازي واخذ مالا يحق لهم”، وتساء كذلك “كيف تقبل النخبة المتعلمة والواعية والمدنية والحقوقية والمتحضرة هذا الاجحاف والعبث والاقصاء وتصمت عليه صمت القبور كما لو انه اجراء طبيعي”.

وتساءل عبد القيوم أيضا: “ما يفترض انها حكومة شرعية (حكومة الاستقرار) لماذا لا تتدخل وتخاطب الجهات المسئولة في القاهرة وتفرض سفر الفائز بجدارة احقاقا للحق وانصافا لشباب لا يجب ان تبدا حياتهم بهذه الكارثة الوطنية؟”.