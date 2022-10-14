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عبد القيوم عن إقصاء “شباب بنغازي”: ما هذا الاستخفاف.. ما هذه البلطجة؟

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد
انتقد الإعلامي عيسى عبد القيوم تمثيل منتخب شباب مدارس طرابلس لدولة ليبيا في القاهرة عوضًا عن منتخب شباب مدارس بنغازي الذي حصل على المركل الأول في مصراتة.

وقال عبد القيوم، في منشور على صفحته بفيسبوك، منتقدًا ما أسماهُ بـ”المركزية”: “شيء من القرف الممزوج بالغضب يتلبسني منذ الامس .. ما هذا العبث وما هذا الاستخفاف؟! ما هذه البلطجة؟!.. يلعن ابو هيك وحدة وطنية فهذه لم تعد مركزية حتى انما باتت ظلم ورزالة تتطلب انتفاضة حقوق”.

وتساءل الصحفي عن مدى رضا شباب طرابلس بـ”هذا التزوير وكيف يقبلون اقصاء زملائهم في بنغازي واخذ مالا يحق لهم”، وتساء كذلك “كيف تقبل النخبة المتعلمة والواعية والمدنية والحقوقية والمتحضرة هذا الاجحاف والعبث والاقصاء وتصمت عليه صمت القبور كما لو انه اجراء طبيعي”.

وتساءل عبد القيوم أيضا: “ما يفترض انها حكومة شرعية (حكومة الاستقرار) لماذا لا تتدخل وتخاطب الجهات المسئولة في القاهرة وتفرض سفر الفائز بجدارة احقاقا للحق وانصافا لشباب لا يجب ان تبدا حياتهم بهذه الكارثة الوطنية؟”.

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الوطن الليبية

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