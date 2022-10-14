المرصد السوري: تركيا صرفت مستحقات “المرتزقة” في ليبيا بعد 7 شهور من امتناعها

الوطن|رصد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا صرفت مستحقات “المرتزقة” الّذين تجنّدهم في سوريا وتدفع بهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف المستحقات المالية لهم.

وفي بيان له، أضاف المرصد أنّه “رغم وصول دفعة الرواتب هذه، فإنها لم تُوزع حتى الآن، وسط حالة من الاستياء الشديد بين العناصر، واتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها”.

وأشار المرصد إلى أن تركيا فصلت “قياديًّا عسكريًّا تابعًا لفصيل (فرقة الحمزة)، بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزل خمسة قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة رواتب عناصر (المرتزقة)”.

وفي سبتمبر الماضي، قال المرصد إن الحكومة التركية “ما تزال تمتنع عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في ليبيا منذ نحو 6 أشهر، كما تمنعهم من مغادرة الثكنات العسكرية في ليبيا”، لافتاً إلى أنها “تفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب، بـ(الشبح) وأساليب مختلفة من التعذيب الوحشي من قبل القادة العسكريين”.

وأوضح المرصد أنّ “أصوات المرتزقة بدأت ترتفع من داخل المعسكرات الليبية للمطالبة بالعودة إلى بلدهم، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم في ليبيا”.