كرانفيل يدعو المستثمرين الأتراك إلى القيام بدوّر فعّال في ليبيا

الوطن|رصد

دعا رئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفيل، مرتضى كرانفيل المستثمرين الأتراك إلى القيام بدور أكثر فاعلية في ليبيا.

وطالب كرانفيل من رجال الأعمال في تركيا وبلدان المنطقة القيام باستثمارات أكثر في ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الانطباع المتشكل تجاه ليبيا المنفتحة على التعاون التجاري في جميع المجالات، لافتًا أن الدخل الوحيد لدى ليبيا حاليًا هو النفط، وبالتالي يجب تنويع مصادر الدخل لديها.

وأكّد كرانفيل أن القارة الإفريقية، التي تعد ليبيا بوابتها للعالم، ستحتل مكانة مهمة للغاية في المستقبل، مشددًا على أن العلاقات بين تركيا وليبيا دخلت مؤخرًا مرحلة نشطة للغاية.

وتبرز مجموعة كرانفيل على المستوى الدولي بأنشطتها في ليبيا، حيث تنفذ مشاريع من خلال فروعها في طرابلس وبنغازي ومصراتة والبيضاء وزليتن وطبرق وحمص والزاوية.

وتهدف المجموعة التي أسسها مرتضى كرانفيل عام 1987 لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في عملية التنمية في تركيا.