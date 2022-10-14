محافظ ليبيا المركزي يشارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية

العنوان-واشنطن

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ومحافظي البنوك المركزية، مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي واتجاهات أسعار الطاقة والتضخم، وتحديات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية “IMFC” بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث تطرق اللقاء إلى تقييم آفاق الاستقرار المالي العالمي، وفق بيان مصرف ليبيا المركزي.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع توصل إلى توصيات للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي، وأدوار البنوك المركزية في تنفيذها.

والخميس، اتفق الصديق الكبير مع ممثلين عن البنك الاحتياطي الأمريكي (الفدرالي)، على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات، وذلك خلال لقاء جمعهما في واشنطن، حيث يشارك محافظ المصرف المركزي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وشارك الصديق الكبير، في اجتماع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع محافظي المصارف المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.