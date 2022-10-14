شكشك يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي 58 للمنظمة الافريقية للرقابة المالية والمحاسبة

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شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في اجتماع المجلس التنفيذي58 للمنظمة الافريقية للاجهزه العليا للرقابة المالية والمحاسبة المنعقد في دولة جيبوتي على مدار الأيام من 11 – 13 أكتوبر 2022.

وشهد الاجتماع عرض تقارير الأجهزة النظامية والإدارة التنفيذية لمنظمة الأفروساي وتقارير المنظمات الأقليمية الفرعية من بينها تقرير المجموعة العربية للأفروساي الذي تولى عرضه شكشك باعتباره رئيس المجموعة الناطقة باللغة العربية للأفروساي وقد تناول التقرير أنشطة المجموعة ومساهماتها خلال السنوات 2019 – 2021م.

وتناول التقرير تنسيق أنشطة الأفروساي العربية ضمن الانشطة الرئيسية للمنظمة الأفريقية من خلال المشاركة الفعالة لتحقيق قدر أكبر من الاتساق والتقارب .

اضافة الى التوصل لحل مستدام لمشكلة التمويل المالي من خلال الاتجاه نحو تقاسم الموارد واستكشاف مصادر تمويل اضافية من المانحين، والتعاون الوثيق مع المنظمة الأم والمنظمات الاقليمية فيما بينها لتعميم أفضل الممارسات الرقابية وإنتاج الوثائق الفنية ذات الطابع الاحترافي كأدلة العمل والدوريات المهنية في مجال الرقابة المالية.

كما سلط التقرير الضوء على تعزيز المساعدة الفنية لتكامل الجهود الرامية لبناء القدرات لصالح الأجهزة الأعضاء، ومخاطبة الأمانة العامة بشأن اعتماد اللغة العربية في مراسلات الأفروساي .