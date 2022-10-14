القذافي مديراً لمستشفى قروي ببني وليد

نفذت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية قرار تكليف “معمر القذافي علي” مديرا للمستشفى القروي ببلدية المردوم ببني وليد وذلك بعد أن كان مركزا صحيا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من التكليف التي نشرت حديثا بصفحة بلدية المردوم وقرار تسمية “القذافي” رقم “510” من قبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف مستغربين من تشابه الأسماء مع الزعيم الليبي الراحل.

وتمنى مقربون من “معمر القذافي” أو “أبو المعتصم” التوفيق في إدارة المستشفى القروي مثنيين على تفانيه بالعمل وقدرته على الرفع من أدائه هذا المرفق الصحي لمصلحة أهالي البلدية .