بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ليبيا

تعهد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بالتواصل مع جميع الأطراف في مختلف أنحاء ليبيا من أجل الاستماع إليهم، محددا أولوية عمله خلال الفترة المقبلة، وذلك في أول بيان أصدره فور وصوله عصر اليوم الجمعة إلى طرابلس.

وقال باتيلي في بيان «وصلتُ إلى طرابلس يومنا هذا للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». موضحا أنه سيتولى «قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون»، كما سيتولى أيضا الإشراف على عمل البعثة.

التواصل مع جميع الأطراف الليبية

وتعهد باتيلي بالتواصل «أولا وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم خلال الأيام المقبلة».

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وبحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، قبل يومين مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، الترتيبات الخاصة باجتماعات باتيلي المرتقبة في البلاد خلال الأيام المقبلة.

أولوية باتيلي: مسار توافقي يفضي إلى الانتخابات

وأكد باتيلي أن «الأولوية بالنسبة له هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، مبينا أن «استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد».

كما أكد باتيلي في ختام البيان على أن «تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة»، مشددا على ضرورة «احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت» في الانتخابات التي تأجلت بسبب الخلافات السياسية.