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حراك الاستحقاق الوطني يؤكد على دعمه وتمسكه بالقوات المسلحة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أصدر حراك الاستحقاق الوطني من بنغازي اليوم بيانًا، يؤكدون فيه تمسكهم بالقوات المسلحة التي يعتبرونها صوتًا للمواطن الحر.

وأكد البيان الصادر عن الحراك أن هدفهم الأساسي هو التطلع إلى وطن حر يمتلك سيادته على كامل ترابه من الشرق إلى الغرب.

وأضاف البيان أن مسيرة النضال يجب أن تستمر، داعيًا كافة الشرفاء والأحرار إلى الوقوف خلف هذا الحراك، متبعًا “نحن متمسكين بقواتنا المسلحة التي كانت ولا زالت صوتًا للمواطن الحر، وأداة ضاربة لصالح الحرية والعدالة واستعادة هيبة الدولة الليبية”.

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#بنغازي حراك الاستحقاق الوطني ليبيا

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الوطن الليبية

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