وزيرا خارجية تركيا وقطر: موقفنا متطابق وندعم حل الأزمة الليبية

ناقش وزير الخارجية التركي “مولود تشاويش أوغلو” مع نظيره القطري الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” تطورات الأزمة الليبية، في إسطنبول.

يأتي ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية في إسطنبول.

وأكد وزيرا خارجية تركيا وقطر، أهمية دعم حل الأزمة الليبية وتطابق مواقف البلدين بشأن ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشدد وزير الخارجية القطري، على أهمية وحدة الأراضي الليبية وإنهاء الانقسام الحاصل وتحقيق الاستقرار.

وتابع وزير الخارجية القطري:” لابد من تنفيذ الانتخابات الليبية وفق القواعد الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.