حكومة الدبيبة تُخلي مسئوليتها عن أي لتزامات مالية تترتب عن حكومة باشاغا

العنوان-طرابلس

أخلت حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة مسؤوليتها عن “أية التزامات مالية ترتبها الحكومة الموازية” في إشارة للحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا.

وفي خطاب وجهه الدبيبة إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، اليوم الجمعة، منبها إياهم إلى أنه “لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن” الحكومة الليبية والتي “من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة”، وفق الخطاب.

وأوضح الدبيبة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من دور حكومة الوحدة الوطنية منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده وأثر سلبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الدبيبة أن حكومته أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن لينعم بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء.

وانتقد الدبيبة، المناكفات التي تواجه عمل الحكومة من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن.