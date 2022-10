الجديد: هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين الكبير والحبري حول تعديل سعر الصرف

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إنه يملك معلومات من مصادر خاصة عن محاولات يقوم بها البعض لتقريب وجهات النظر بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري حول تعديل سعر الصرف.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “الكبير غير معترض على أصل الفكرة ولكن لديه تحفظات حول بعض النقاط، أبرزها مستوى السعر الجديد ومقدار هذا التخفيض، تثبيت سعر الدولار إلى الدينار، ضمانات باستمرار تدفق النفط، ومعالجة بعض المشاكل المتعلقة بتوحيد المصرف المركزي”.

ورأى أن التوقعات تشير إلى أن نسبة التوافق عالية، لافتًا النظر إلى أن سعر الصرف سيتم تخفيضه، ولكن ليس في الموعد الذي حدده مجلس الإدارة لذلك، متوقعًا انعقادًا جديدًا لمجلس الإدارة بحضور الصديق الكبير قريبًا.

