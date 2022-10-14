ليبيا المركزي يبحث تطوير وتوسيع مجالات العمل مع مصرف أمريكي

العنوان- واشنطن

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في اجتماعه مع نائب رئيس بنك “جي بي مورغان”، دان زيليكو، والفريق المرافق له تطوير العلاقة بين المصرفين وتوسيع مجالات العمل والمنتجات الاستثمارية.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان له، أن اجتماع الكبير مع المصرف الأمريكي الذي عُقد أمس الخميس بمقر مصرف “جي بي مورغان” في واشنطن، تطرق إلى مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي والتغيرات في الأسواق المالية الدولية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الدولية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها الكبير مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.

واجتمع الكبير أمس الخميس مع كل من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وممثلين عن البنك الاحتياطي الأميركي (الفيدرالي) ووزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين، إضافة إلى مسؤولين ماليين من الاتحاد الأوروبي.