ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة اليوم الجمعة المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف.

اللقاء بحث بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” القاعدة الدستورية للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط.

