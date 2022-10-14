اجتماع ليبي – أميركي في القاهرة حول «قاعدة الانتخابات» وعائدات النفط

اجتمع في العاصمة المصرية، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي بارابرا ليف، والسفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقال صالح ونورلاند، في بيانين منفصلين، إن اجتماع القاهرة ناقش القاعدة الدستورية للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط.

وكان صالح قد استبق الاجتماع، الذي قالت وسائل إعلام محلية، إنه ناقش أيضاً الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين تركيا وحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدعوة أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة رسمية الثلاثاء المُقبل بمقر المجلس في مدينة بنغازي بشرق البلاد، من أجل استكمال مناقشة قانون المرتبات الموحد ومشروعي قانوني الأمن الداخلي والمحكمة الدستورية.

في غضون ذلك، اشتكت سفارة النمسا في العاصمة طرابلس، من أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس الليلة قبل الماضية في منطقة مكتظة بالسكان، وقعت على بعد أقل من كيلومترين من مقر إقامة السفير النمساوي، وقالت السفارة في بيان مقتضب عبر «تويتر» إنها «سعيدة بعودة الوضع إلى طبيعته».

على جانب آخر، أعلن مصطفى مهراج، قنصل فرنسا السابق في مدينة جدة السعودية، عن صدور قرار بتعيينه رسمياً سفيراً لفرنسا لدى ليبيا، خلفاً للسفيرة بياتريس دوهيلين، التي أنهت عملها هناك نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

ونشر مهراج، أمس، تكليف وزيرة الخارجية كاثرين كولونا، له بالمنصب، معرباً عن حماسه للالتحاق بفريق السفارة الفرنسية في طرابلس خلال الأيام المقبلة.

وعمل مهراج كمبعوث خاص لفرنسا لدى منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى منصب القنصل الفرنسي في جدة.

من جهته، اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التحديات التي من أهمها أن تبقى ليبيا موحدة ومستقرة، مؤكداً أن طريقها إلى ذلك الانتخابات.

وشدد الدبيبة لدى مشاركته، مساء أمس، في «اللقاء الوطني» لقادة الكشافة والمرشدات بطرابلس، على ضرورة أن تكون الانتخابات هدف جميع الليبيين، وأكد أن المخيمات واللقاءات تجسد عنوان المصالحة الوطنية وتفرز القيادات الشبابية التي تعول عليها الحكومة في تولي زمام المرحلة المقبلة.

وكان الدبيبة تابع مساء أمس، في اجتماع مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته ووزير داخليتها المكلف بدر التومي، الوضع الأمني والعسكري، والإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة.

ونقل بيان للدبيبة، وزعه مكتبه عن وزير الداخلية، اعتقال اثنين من المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار عملية التحقيق معهما وملاحقة بقية المجرمين، مشيراً إلى أن الاجتماع تابع أيضاً أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي.

في المقابل، أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، لدى لقائه في سرت مع أعيان وحكماء «خليج السدرة»، دعم وتحسين الخدمات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والتنمية العمرانية وإجراء انتخابات المجلس البلدي.

ونقل باشاغا في بيان وزعه مكتبه عن الوفد، استعداده التام للمساهمة مع حكومته في مشروع المصالحة الوطنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم.