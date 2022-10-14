دعوات أوروبية للتظاهر رفضًا لاتفاقية الدبيبة وأردوغان

الوطن|رصد

دعت عدة جهات أوروبية للتظاهر في المدن في 15 أكتوبر الجاري، رفضا لمذكرة التفاهم الإيطالية الليبية.

ووفق تقرير لمجلة “نيغرتسيا” الإيطالية، فإن الدعوة للتظاهر، جاءت بهدف الحشد لإعادة التأكيد على رفض مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا؛ التي تسمح لخفر السواحل الليبي بإعادة المهاجرين الذين يحاولون مغادرة معسكرات الاعتقال التي يُحتجزون فيها.

وأوضح التقرير، أن “النداء للتظاهر يأتي من المنظمات غير الحكومية التي رفعت شعارات تطالب بإلغاء وكالة خفر السواحل والحدود الأوروبية، والحق في الهجرة، والبقاء في دول الاتحاد الأوروبي، والتضامن مع اللاجئين في ليبيا”.

وأوضح التقرير، أن “مدن أوروبية أعدت لتجمعات يوم السبت 15 أكتوبر، في الميادين. وستشمل التظاهرات برشلونة وبرلين وبرن وبروكسل ولندن ومدريد وميلانو ونابولي وروما وزيورخ والعديد من المدن الأخرى”.

وتابع أن تلك التجمعات ستطالب “الحكومة الإيطالية بوضع حد لمذكرة التفاهم المخزية وغير المشروعة”، معقبًا أنه “ستقام الاحتجاجات خارج إيطاليا أمام السفارات والقنصليات الايطالية”.