حملة تفتيشية على مخابز طرابلس (صور)

نظم مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس حملة على المخابز في العاصمة.

جاء ذلك رفقة الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي؛ للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

– غلق مخبز خلال حملة تفتيشية في سرت

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والضبطية حيال المخابز المخالفة.

غياب النظافة في أحد مخابز العاصمة.

غياب النظافة في أحد مخابز العاصمة.

غياب النظافة في أحد مخابز العاصمة.