السفير القطري يبحث مع زينينغا مستجدات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – اجتمع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري الخميس مع رايزدون زينينغا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة، وآخر المستجدات في ليبيا.

وجدد السفير خلال الاجتماع مساندة ودعم دولة قطر الكامل لعبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

كما جدد تأكيد دولة قطر على دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

