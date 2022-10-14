رئيس حكومة الوحدة يُشارك في احتفالية اللقاء الوطني لقادة الكشافة والمرشدات بغابة جود دائم

جودائم 14 أكتوبر 2022 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الخميس، في احتفالية اللقاء الوطني لقادة الكشافة والمرشدات بغابة جود دائم.

وخلال الاحتفالية التي حضرها وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الشباب فتح الله الزني، وعدد من المسؤولين، أكد الدبيبة أن المخيمات واللقاءات تفرز القيادات الشبابية التي تعول عليها الحكومة في تولي زمام المرحلة القادمة، وأن هذه اللقاءات بين الشباب من مختلف المدن والمناطق تجسد عنوان المصالحة الوطنية. (وال)

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