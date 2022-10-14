محادثات يونانية – بريطانية حول التطورات في ليبيا وشرق المتوسط

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، مع نظيره البريطاني جيمس كليفري، آخر التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى قضية قبرص وغرب البلقان.

وناقش اللقاء أيضا تعزيز العلاقات والتنسيق في المنظمات الدولية، حسب تغريدة ديندياس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الإطار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين، الموقع العام الماضي، وفق الوزير اليوناني.

اليونان تهاجم مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة

وسبق أن هاجم ديندياس مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الثالث من أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس، بخصوص التعاون في مجال الطاقة، قائلا إن حكومة الوحدة «لا يحق لها منح أنقرة حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة».

– وزير الخارجية اليوناني: لا يحق لحكومة الوحدة منح تركيا حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة

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وقال إن الاتفاق «مزعزع للاستقرار» في منطقة شرق المتوسط لأنه «يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة» التي «تنص على أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع إبرام اتفاقات دولية تهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا علاوة على ذلك، فإن ولاية الحكومة الليبية انتهت من فترة طويلة ولهذا هي لا تمثل الشعب الليبي».

وتابع: «أريد أن أؤكد أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع فعل شيء بخصوص أمر لا ينتمي إليها. لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية منح تركيا حق استكشاف الغاز لتركيا بينما هي لا تتمع بالسيادة».

لقاء وزير الخارجية اليوناني ونظيره البريطاني، 14 أكتوبر 2022، (حساب الوزير اليوناني)

لقاء وزير الخارجية اليوناني ونظيره البريطاني، 14 أكتوبر 2022، (حساب الوزير اليوناني)