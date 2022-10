العريبي: نحذر من اللجوء إلى إغلاق الموانئ النفطية حال استمرار تركيا في استغلال حكومة الدبيبة

ليبيا – اتهم رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي وصفها بـ”منتهية الولاية” بأنها على استعداد لبيع البحر والأرض في ليبيا مقابل البقاء في السلطة

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، حذر من اللجوء إلى إغلاق الموانئ النفطية حال استمرار الدول الخارجية كتركيا في استغلال الوضع الهش للحكومة المنتهية.

