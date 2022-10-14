المقري: وزارة الخارجية ستتحول إلى مكب للفاسدين

الوطن / رصد

نوّه المحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري إلى تحريك النائب العام الصديق الصور للقضايا الراكدة وأمره بحبس العديد من رؤساء البعثاًت السياسية الليبية والمراقبين الماليين في عدد من البعثات السياسية والقنصلية في الخارج.

وعلق المقري على حبس الدبلوماسيين بالقول: “وهذا يثبت جرائم الفساد والسرقة والاعتداء على المال العام وسيما عندما يكون بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ولم بستثنى بقية العملات الأخرى”، وأردف: “وللأسف النهب والابتزاز والانحراف سيعم أغلب البعثات ولم يقتنع المفوضون الساميون بمرتباتهم المجزية فراحوا دون هوادة بالتزوير في المستندات والفواتير وتضخيمها

بالإضافة الى تزوير الشيكات وتحيينها لأنفسهم”.

وأضاف: “وهكذا تتحول وزارة الخارجية الى مكب للفاسدين لكل القادمين اليها بتوصية من قادة الميليشيات من اجل الحصول الى جوازات السفر الدبلوماسية الحمراء والتمتع بالمهاية. والعمولات وهكذا سواء سجن الصديق الصور نماذج من الفاسدين الجهلة هذه الايام او عقابهم سياتيهم دون غرة حتى في قبورهم يناديهم الطمع والجشع والفساد والانحراف” وفق قوله.