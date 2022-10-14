المنقوش لـ”باثيلي”: حكومتنا ملتزمة بتحقيق تطلعات الشعب   

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا “عبدالله باثيلي” فور وصوله إلى طرابلس.

َوخلال المكالمة رحبت الوزيرة بدور المبعوث الأممي في ليبيا وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس، مشيدة بأهمية التعاون المشترك والتنسيق والتشاور الذي جرى بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية و الرئاسية، مؤكدة التزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم لتذليل الصعاب أمام إنجازه مهامه، لتعزيز مسار الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفق قولها.