حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة

نفت حامية بني وليد العسكرية ما تداولته صفحات ليبية بمواقع التواصل حول وصول تعزيزات عسكرية إلى المدينة.

وقالت الحامية، في بيان، إن الآليات العسكرية التي شوهدت مساء الجمعة، كانت متجهة للمشاركة في مشروع روماية بالمنطقة الوسطى، ومرت داخل المدينة بالتنسيق معها.

قوات مشاركة في مشروع رماية

وأضافت أن «كل الوحدات المشاركة في مشروع الرماية تتبع بشكل مباشر و كامل إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي».

وتداولت صفحات ليبية صورا لما قالت إنها «تعزيزات عسكرية» موجهة إلى نقاط تمركز «اللواء 444 قتال» في مدينة بني وليد.

وتظهر الصور عددا من قافلة من المدرعات المحملة بأسلحة آلية متوسطة ومضادة للدروع، وأيضا عدد من الدبابات والمدرعات المحملة على شاحنات.

صورة متداولة لقوات لدى مرورها في محيط مدينة بني وليد، 14 أكتوبر 2022، (الإنترنت)

صورة متداولة لقوات لدى مرورها في محيط مدينة بني وليد، 14 أكتوبر 2022، (الإنترنت)

صورة متداولة لقوات لدى مرورها في محيط مدينة بني وليد، 14 أكتوبر 2022، (الإنترنت)