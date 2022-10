ليبيا – رحبت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر “لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

الخارجية وفي بيان لها اطلعت المرصد على نسخة منه، اعتبرت أن توقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر خطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأكدت الوزارة دعم ليبيا لكافة الخطوات التي تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا، وتشجيع كل الأطراف الفلسطينية على الحوار لتجاوز الخلافات والمضي قدمًا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه المشروعة.

Shares

The post خارجية الدبيبة ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية