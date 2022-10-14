قوة دعم مديريات الأمن: الإطاحة بتنظيم يمتهن الخطف وإنقاذ سراح مخطوفين

العنوان – طرابلس

كشفت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق. عن الإطاحة بتنظيم يمتهن الخطف وإنقاذ سراح عدد من المخطوفين.

وأوضحت القوة. أن معلومات وردت عن مكالمة هاتفية من رقم مجهول الهوية يتحدث باللهجة السورية ويقوم بابتزاز شخص “مصرى الجنسية ” بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراح صديقه المحتجز لديه.

وأضافت القوة. أنه بعد إعداد كمين محكم لعملية تسليم المبلغ المالى. تم القبض على الخاطف والذي تبين أنه يدعى أبوعمر السورى ، وبعد التحقيق معه اعترف عن وجود ثلاثة مصريين مختطفين ومحتجزين داخل شقته.

وأكدت القوة أنه بالتعاون مع جهاز دعم الاستقرار تم اقتحام الشقة ، ليتبين أن أحد أفراد التشكيل العصابى ويدعى ابو أيهم السورى تمكن من وضعهم داخل سيارته لينقلهم لمكان آخر قبل وصول القوة لعين المكان.

وذكرت أنه بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلى وبعد عملية رصد وتتبع دقيقة تمكن رجال الشرطة من ضبطه في منطقة وادى الربيع ومعه الأشخاص المختطفين.

وبينت أن رجال الشرطة تمكنوا من القبض على المدعو محمد “مصرى الجنسية “والذي كان مجهولا للهوية ولا يعرف إلا بالشيخ محمد وهو أحد الاشخاص الذين يقومون باستلام الأموال من عائلات المخطوفين.

وأكدت أنه بعد التحقيق معهم. اعترفوا بأنهم تشكيل منظم يمتهن التواصل مع عائلات الموقوفين في سجن عين زارة للهجرة غير الشرعية. وطلب مبلغ مالى مقابل نقلهم لحجزهم في مكان آخر ومن ثم إطلاق سراحهم بعد الدفع. وإنهم قامو بإخراج أكثر من 200 شخص مقابل مبالغ مالية.

وبينت قوة دعم المديريات أن كل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون مع بعض أفراد أحد التشكيلات المسلحة القائم بحماية السجن.