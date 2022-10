ليبيا – أصدرت النيابة العامة مذكرة ضبط بحق رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية جنوب إفريقيا وسلفه وحبس المراقب المالي للبعثة لتآمرهم مع آخرين لاختلاس عشرات آلاف الدولارات لأنفسهم ولغيرهم.

النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب إفريقيا وسلفه والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة.

وتولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق إزاء ما ظهر في التقارير الرقابية من تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها، فأسفر الاستقصاء عن إثبات واقع اتجاه إرادتهم إلى الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وبفراغ المحقق من استجوب المراقب المالي وتقييم الأدلة القائمة قبله أصدر أمر بحبس المتهم احتياطيًا؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات، ووجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة.

Shares

The post مذكرة ضبط بحق رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية جنوب إفريقيا وسلفه بتهمة الاختلاس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية