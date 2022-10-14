البرلمان الأوروبي يطالب الدبيبة بإلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا

الوطن|رصد

طالب البرلمان الأوروبي رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، بعدم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مطلع أكتوبر .

البرلمان الأوروبي وفي بيان، دعا الدبيبة إلى بإلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وعدم تنفيذ أي بند مدرج في الاتفاقية اللاحقة بشأن الهيدروكربونات الموقعة في 3 أكتوبر من هذا العام.

ودعا البرلمان إلى ضرورة تكثيف الاتحاد الأوروبي جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في البلاد، إلى جانبدعم توحيد ليبيا، من خلال عملية إصلاح دستوري مناسبة،