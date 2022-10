بوقعيقيص: غياب مؤسسة النفط عن تفسير الاتفاقية مع تركيا يثير الغموض حول الغايات منها

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن غياب المؤسسة الوطنية للنفط والغاز عن تفسير الاتفاقية الليبية التركية يلقي بظلال من الغموض والتخبط العشوائي على المفاهيم والغايات المتوخاة منها.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجمعة، أضافت: “على سبيل المثال نصت المادة 8 من الاتفاقية (تضمن ليبيا إبرام مؤسسة النفط الاتفاقات والعقود مع مؤسسة النفط التركية لتنفيذ العمليات البترولية)”، موضحةً أن ظاهر النص يشير إلى أن العقود ستكون حصرية لا غير مع الطرف التركي، لذا لا يمكنني الجزم؛ لأن الذي أمامنا هو النص العربي وفي حدود ماتم نشره وكما جاء في نص المادة ( 17 ) من الاتفاقية أنه ( في حالة وجود أي اختلاف في تفسير البنود يتم الرجوع الى الاتفاقية بالنص الإنجليزي ).

وأضافت: “واستنادًا إلى حق النفاذ إلى المعلومة والشفافية أطلب نشر النص والملاحق باللغة الإنجليزية ثم يكون لكل حادث حديث”.

بوقعيقيص ختمت: “بشكل عام أنا ضد الاحتكار”، داعيةً مؤسسة النفط إلى إبرام اتفاقيات مع بريطانيا صاحبة الباع الطويل في تنقيب البحار وصاحبة البعد التاريخي في التواجد بشرق ليبيا ومن شأن هذا فتح باب التنافس والتجويد، مؤكدةً أنها ليست ضد التعاون مع تركيا ولكن لا للاحتكار والحقوق الحصرية.

