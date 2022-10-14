معيوف: المسوحات في حوض سرت أول مراحل العمليات الاستكشافية

الوطن|رصد

أوضح مستشار الطاقة “عبد الجليل معيوف”، إن المسوحات السازمية في الامتيازين” 16، 17 ” في حوض سرت التي قامت بها شركة سرت تعد مرحلة أولى للعمليات الاستكشافية.

وأشار “معيوف” في تصريحات صحفية إلى أن المدى الزمني لاستخراج الغاز أو النفط من الأماكن التي جرى فيها المسح الأخير غير محدد في الوقت الراهن، وأنه تحت التقييم حتى الآن.

وتمكنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفــط والغــاز من تحقيق نتائج باهرة في مجال المسح السيزمي ثــلاثي الأبعاد بحوضي “غدامس” و“سرت” رغم الظروف الأنية واللوجستية لهذين الحوضين الواقعين في عمق الصحراء.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التي تحققت من خلال هذه المسوحات عكست جودة أعمال التقييم والمراقبة التي يتم إجراؤها بصورة يومية على البيانات السيزمية ، والدقة في إعداد مجال العمل لتنفيذ هذه المشاريع من قبل العناصر الوطنية المتميزة بإدارة الاستكشاف بالشركة ،والحرفية العالية التي تميزت بها الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي التي نفذت المشروع.