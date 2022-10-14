القائم بأعمال السفير الأمريكي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد

أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، في تغريدة نشرتها السفارة عبر موقع تويتر، أن أمريكا تتطلعُ إلى الشراكة مع ليبيا رغم التحديات التي تواججها، معربًا عن سعادته بإرسال وفد عسكري مشترك إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس «IADE2022».

وأشار أوردمان في التغريدة إلى أن ليبيا تستحق أن يكون لها جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة بلاده، كما أن الشعب الليبي يستحق أن تكون له حكومة منتخبة ديموقراطيًا تمثل كل الليبيين.

يذكر أن أن رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الفريق أول “محمد الحداد” ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول “عبر الرازق الناظوري” ، قد شاركا في فعاليات الدورة الثانية لمعرض الطيران والدفاع والفضاء في تونس،، يومي الثلاثاء والإربعاء الماضي، بدعوة من رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق “محمد الحجّام”“.