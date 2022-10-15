حامية بني وليد العسكرية تنفي مايشاع من أخبار بخصوص التعزيزات العسكرية إلى المنطقة

العنوان – بني وليد

نفت حامية بني وليد العسكرية ما يتداول في صفحات التواصل الإجتماعي و بعض المنصات الإخبارية بخصوص تعزيزات عسكرية إلى المنطقة جملة و تفصيلا.

وطمأنت الحامية في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أهالي بني وليد بأن الآليات العسكرية التى شوهدت مساء الجمعة كانت متجهة للمشاركة في مشروع رماية بالمنطقة الوسطى.

وأوضحت حماية بني وليد أن مرور القوة بالمدينة جاء بالتنسيق مع حامية بني وليد العسكرية

وأشارت إلى أن كل الوحدات المشاركة في مشروع الرماية تتبع بشكل مباشر وكامل إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

ودعت حامية بني وليد العسكرية صفحات التواصل الاجتماعي و المواقع الإخبارية إلى توخي الدقة في نقل الأخبار حفاظا على استقرار و أمن المنطقة.

وتداول الليبيين صورًا تظهر قافلة من المدرعات المحملة بأسلحة آلية متوسطة ومضادة للدروع، وأيضا عدد من الدبابات والمدرعات المحملة على شاحنات في مدينة بني وليد وكثرت الشائعات حولها بشأن عملية عسكرية وشيكة.