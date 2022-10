ليبيا – اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الخميس مع رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، لمتابعة الوضع الأمني والعسكري، والإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة.

وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع القبض على اثنين من المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار عملية التحقيق معهم وملاحقة بقية المجرمين.

كما تم خلال الاجتماع متابعة أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي.

The post بحضور الحداد.. الدبيبة يبحث مع التومي خطط الداخلية في تحديد أماكن التهريب بالساحل الغربي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

