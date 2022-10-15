غوتيريش: “مؤتمر برلين” الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إنه من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه المبعوث الأممي الجديد “عبد الله باتيلي” في مهمته في ليبيا، مؤكدا أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن.

وأوضح “غوتيريش” في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك اليوم الجمعة ، أن ذلك يعني الحفاظ على السلام بين الشرق والغرب، مشددا على ضرورة إنهاء تجدد الاشتباكات المسلحة كالتي حدثت مؤخرا في العاصمة طرابلس، إضافة إلى التوصل سريعا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات..

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن مسألة الشرعية في ليبيا يصعب التغلب عليها في الوقت الحالي.

لافتا ، إلى أن خارجية ألمانيا تفكر جديا في إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة .