شلابي: على باثيلي دعم مبادرة وطنية للخروج من هذا الانسداد

العنوان – طرابلس

قالت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي عائشة شلابي، على المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باثيلي دعم مبادرة وطنية للخروج من هذا الانسداد وكف التدخل الخارجي.

وأوضحت شلابي في تصريحات صحفية أن البعثة الأممية تأتي دائما بأنصاف الحلول، ولنا في تجربة المبعوثين السابقين غسان سلامة ووليامز، خير دليل.

وأشارت عضو النواب إلى أن تصريحات المبعوث الأممي الجديد والمراحل والخطوات هي ذاتها التي تحدث عنها من سبقوه.

وذكرت شلابي أن باثيلي سيبدأ من البداية مع تكرار ذات الأهداف التي تحتاج لآليات حقيقية وإرادة شعبية لتحقيقها.

وقالت :”بدأنا بخارطة طريق كان يجب أن تقودنا إلى الانتخابات، ولكن دور المبعوث الأممي توقف كالعادة ورحل ليأتي غيره ليعود بنا إلى نقطة البداية”.

ورأت عضو النواب أن الحل لن يكون إلا ليبياً ليبياً، وهذا يحتاج إلى كثير من التضحيات والتنازلات حتى لا تتحول ليبيا إلى عراق جديد.